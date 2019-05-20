Третьяковка подаст иск о возмещении ущерба из-за повреждения картины Репина

Год назад шедевр русской живописи был повреждён металлической стойкой ограждения.

Третьяковская галерея подаст в суд иск о возмещении ущерба из-за повреждения картины "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" кисти Ильи Репина. Об этом сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

— Для того чтобы подать этот иск и подать правильно, чтобы всё сделано чётко и грамотно, требуется время, — рассказала она.

Напомним, в мае прошлого года Игорь Подпорин повредил металлической стойкой ограждения часть полотна Репина. В суде вандал заявил, что агрессия у него возникла из-за неприятного впечатления, которое произвёл на него шедевр русской живописи. За свои действия он получил 2,5 года колонии.