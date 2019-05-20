Главы СБУ и ССО нарушили устав и не отдали честь Зеленскому — видео

Они не стали прикладывать руки к головам, тем самым не выполнили часть воинского приветствия старшего по званию.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунёв в нарушение устава не отдали честь главнокомандующему Владимиру Зеленскому. Это произошло во время торжественной части церемонии инаугурации украинского президента.

Как и все остальные высокопоставленные военнослужащие, Грицак и Лунёв должны были приветствовать Зеленского, назвав имя, род войск и приложив руку к голове. Они не стали поднимать руки и таким образом не выполнили часть воинского приветствия старшего по званию.

Как ранее сообщал Лайф, сегодня утром, незадолго до инаугурации Владимира Зеленского, пресс-служба СБУ сообщила, что глава ведомства Василий Грицак и его заместители подали рапорты об отставке.