Камеры сняли убийц оренбургского бизнесмена и его жены

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Камеры сняли убийц оренбургского бизнесмена и его жены

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Трое злоумышленников бегом покидают место преступления. Все они в чёрной одежде и масках.

Камеры сняли предполагаемых преступников, которые убили оренбургского бизнесмена Андрея Бахарева, его жену и водителя. Видео опубликовал Mash.

На кадрах видно, как три преступника бегом покидают место убийства. Все они в тёмной одежде и масках. Отмечается, что до этого они пытались украсть автомобиль убитого, но не смогли это сделать.

Ранее Лайф рассказывал, что в Оренбурге убили бизнесмена Андрея Бахарева, его супругу и водителя.

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