Прокуратура просит ужесточить приговор Кокорину и Мамаеву

Гособвинение по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева просит изменить приговор суда из-за возможного сговора между спортсменами. Об этом адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал журналистам.

— Прокуратура просит приговор отменить, вернуть квалификацию, которую отменил Пресненский суд, то есть гособвинение не согласно с исключением из обвинения квалифицирующего признака "по предварительному сговору", — заявил Бушманов.

При этом он добавил, что сроки наказания прокуратура просит оставить те же.

8 мая Павел Мамаев был приговорён к одному году и пяти месяцам колонии общего режима за побои и хулиганство, его подельники — футболист Александр Кокорин и его младший брат Кирилл — были приговорены к полутора годам лишения свободы каждый. Потерпевший по делу Кокорина и Мамаева — чиновник Денис Пак — заявил, что доволен приговором суда в отношении спортсменов.

Однако сегодня защита Кокорина и Мамаева обжаловала приговор.