Лавров оценил высказывания Зеленского против языкового раскола

Новому украинскому гаранту, говорящему на русском языке, пришлось отбиваться от критики прямо во время инаугурации.

В российском МИД прокомментировали выступление президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе своей инаугурационной речи переходил на русский язык. Так, по словам главы ведомства Сергея Лаврова, слова Зеленского можно расценивать как шаг к преодолению разобщения по языковому признаку. Вместе с тем российская сторона считает важным, чтобы сближающая позиция нового украинского гаранта распространялась и на другие сферы. Речь, в первую очередь, идёт о церкви.

— Сегодня президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, — заявил дипломат на приёме, посвящённом Пасхе.

Как уже сообщал Лайф, депутат Ляшко сделал замечание Зеленскому из-за русского языка на инаугурации, однако новый президент за ответом в карман не полез.

— Благодарю вас за то, что вы продолжаете делить украинцев, господин Ляшко, — ответил Зеленский.

Напомним, что во время своей инаугурационной речи Зеленский также заявил, что распускает Верховную раду. Кроме того, он потребовал отменить депутатскую неприкосновенность и вернуть криминальную ответственность за незаконное обогащение. К слову, кабмину он тоже предложил написать заявления об отставке.