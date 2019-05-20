Дробыш подаст в суд из-за скандала с белорусским жюри на Евровидении

Композитор подчеркнул, что представителям Белоруссии пришлось называть баллы, придуманные организаторами конкурса.

Продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за отстранения белорусского жюри от голосования в финале Евровидения-2019, сообщает РИА "Новости".

— Они (EBU. — Прим. Лайфа) нанесли огромный урон и отношениям России с Белоруссией, просто людям и, в частности, мне как физическому лицу, которое сегодня вдруг стало врагом русского народа, которому не дали баллы, — заявил продюсер в комментарии агентству.

Дробыш отметил, что представителей Белоруссии на песенном конкурсе заставили объявить результаты, которые они сами (организаторы Евровидения. — Прим. Лайфа) придумали.

— Это ничего не имеет общего с решением жюри и народа, — подчеркнул композитор.

Продюсер уточнил, что члены белорусского жюри хотели в прямом эфире озвучить, что названные ими цифры — баллы не самой Белоруссии, а EBU, однако им запретили это делать.

Как сообщал Лайф, вечером 18 мая, перед финалом Евровидения, стало известно о дисквалификации белорусского жюри. В Европейском вещательном союзе заявили, что члены жюри нарушили правила конкурса, раскрыв, за кого голосовали в первом полуфинале. При оглашении баллов в финале конкурса представитель Белоруссии всё же вышел в эфир и рассказал, как проголосовали жители его страны.

Представлявший Россию на Евровидении-2019 Сергей Лазарев не получил от Белоруссии каких-либо баллов. Российский исполнитель заявил, что ему было обидно не получить баллов от соседней страны. По итогам конкурса Лазарев занял третье место.