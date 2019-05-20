Стало известно, сколько заработал Зеленский в 2018 году

Президент Украины Владимир Зеленский в 2018 году заработал около $370 тысяч. Такие данные следуют из декларации новоиспечённого гаранта, опубликованной на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

На основном месте работы (в студии "Квартал-95") он смог получить за год 4,2 миллиона гривен (около $160 тысяч), а из других источников он получил ещё 5,5 миллиона гривен (около $210 тысяч).

Более подробнее о недвижимости, указанной в декларации нового президента Украины, читайте в материале Лайфа.