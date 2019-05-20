Елизавета II поздравила Зеленского со вступлением в должность президента Украины

Также свои поздравления Владимиру Зеленскому направила и премьер-министр Британии Тереза Мэй.

Королева Великобритании Елизавета II направила президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравления по случаю вступления в должность главы государства. Об этом сообщается в официальном аккаунте Посольства Великобритании в Киеве в социальной сети "Твиттер".

— Сегодня по случаю инаугурации Её Величество Королева Великобритании направила свои наилучшие пожелания новому президенту Украины Владимиру Зеленскому, — говорится в сообщении.

Кроме того, наилучшие пожелания направила и премьер-министр Британии Тереза Мэй. В своём сообщении она отметила, что Великобритания будет и впредь поддерживать стремление Украины к реформам, безопасности и процветанию. Мэй добавила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Зеленским и украинской администрацией.

Ранее Лайф писал, что Зеленский официально стал президентом Украины. Политик принял присягу в здании Верховной рады, после чего ему были переданы официальные символы власти — знак президента, гербовая печать и булава.

Сообщалось, что свои поздравления Зеленскому ранее направила канцлер ФРГ Ангела Меркель.