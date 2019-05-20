Транзит российской нефти через Украину вновь приостановлен

Перекачка сырья будет продолжена после того, как венгерская сторона подтвердит готовность принимать нефть.

Возобновлённый в понедельник, 20 мая, транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину в сторону ЕС вновь приостановлен по техническим причинам. Об этом сообщил оператор магистральных нефтепроводов Украины — компания "Укртранснафта".

— С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС, — говорится в сообщении.

Как отмечается, перекачка сырья будет продолжена после того, как венгерская сторона подтвердит готовность принимать нефть.

Ранее сообщалось, что Белоруссия приостанавливает транзитные прокачки российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия свободных резервуаров на украинской территории для откачки "грязного" топлива.

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества нефти из России. Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов, а также потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча нефтепровода "Дружба". В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным.