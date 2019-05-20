В Сибири мать проломила малышу голову и два месяца не говорила об этом врачам

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В Сибири мать проломила малышу голову и два месяца не говорила об этом врачам

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Фото: © Pixabay

Жительница Красноярского края сломала череп своему трёхмесячному ребёнку и после этого два месяца не обращалась к врачам. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что в начале февраля 2019 года женщина находилась дома с ребёнком, который сильно плакал. Это разозлило её, и тогда она бросила его на деревянную перегородку. В результате чего у малыша на следующий день появился отёк. Однако женщина не стала вызывать врачей.

В апреле 2019 года мать обратилась в больницу, ребёнку поставили диагноз "Ушиб головного мозга, перелом теменной кости", после чего малыша прооперировали, — говорится в сообщении.

Женщина полностью признала свою вину. О мотивах такого поступка она ничего не рассказала. Возбуждено уголовное дело.

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