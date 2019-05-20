Эксперты подсчитали количество россиян, страдающих от аллергии на растения

По мнению Викулова, каждый десятый россиянин имеет явные аллергические проявления. Однако также встречаются и скрытные выражения данного заболевания.

Не менее 14 миллионов россиян имеют проявления поллиноза, сезонного заболевания, причиной которого является аллергическая реакция на пыльцу растений. Об этом сообщает врач иммунолог-аллерголог, член Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ) Георгий Викулов.

По его словам, порядка 10% всего населения России ежегодно страдает поллинозом. При этом кроме явных проявлений данного заболевания есть и скрытные.

— Есть много людей, у которых на самом деле диагноз не выставлен, а симптомы у них уже имеются. И вот суммарно речь идёт о 14–20 миллионах россиян с проявлениями пыльцевой аллергии, — сказал Викулов.

При этом, как отмечает Викулов, во всём мире 25–30% людей имеют аллергическую конституцию и аллергические проявления. Рост заболевания отмечается не только в России, а во всех развивающихся странах. Во многом это обусловлено экологией и изменениями климата, в меньшей степени — снижением противоинфекционного иммунитета.

Кроме того, эксперт напомнил общие рекомендации по профилактике аллергических реакций. Во-первых, это аллерговакцинация и определённые экологические программы и особый микроклимат жилища. Во-вторых, исключение или минимизация курения, в том числе пассивного. И, в-третьих, контроль за здоровьем, поскольку частые заболевания и инфекции провоцируют появление поллиноза, подрывая механизм иммунной системы.

Ранее Лайф писал, что названы самые распространённые среди россиян причины, которые способствуют развитию аллергии.