Очевидец рассказал Лайфу о взрыве на АЗС: Были хлопок и пыль

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Очевидец рассказал Лайфу о взрыве на АЗС: Были хлопок и пыль

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Фото: © L!FE

Очевидец, который работает в здании напротив заправки, рассказал Лайфу о взрыве на АЗС в подмосковном Серпухове.

Огня, ничего не было — просто хлопок и пыль, — сказал мужчина.

По его словам, на месте инцидента работают сотрудники пожарной службы, представители полиции и МЧС.

Напомним, в Серпухове на автозаправке три человека погибли в результате взрыва, прогремевшего во время проведения сварочных работ. Лайф публиковал фотографии с места ЧП. Подробности произошедшего выясняются.

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