Проекты развития транспортного узла Петербурга войдут в федеральную программу

В список войдут 25 инфраструктурных объектов, четыре из которых первоочерёдные. На их реконструкцию понадобится более 17 миллиардов рублей.

Проекты развития петербургского транспортного узла войдут в федеральную программу. О такой возможности врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился на заседании малого правительства с премьером Дмитрием Медведевым.

— Проекты развития петербургского транспортного узла войдут в федеральную программу, — отметил он.

В список, по его словам, войдут 25 инфраструктурных объектов. В числе них четыре первоочерёдных, на их реконструкцию понадобится более 17 миллиардов рублей. Беглов отметил, что город также ждёт решения о федеральном финансировании строительства широтной магистрали в створе Фаянсовой и Зольной улиц.

Кроме того, врио губернатора дал поручение своему заместителю Эдуарду Батанову пересмотреть существующие проекты и актуализировать дорожные карты.

Также Беглов подчеркнул, что в городе начался сезон ремонта дорог.

— 35 процентов петербургских дорог находятся в ненормативном состоянии. То есть более трети. Ситуацию надо исправлять. Необходимо новое масштабное строительство. Необходимо привлекать федеральные деньги, — сказал он.