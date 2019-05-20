"Эксперт по лжи" оценила поведение Зеленского на инаугурации

При этом её удивило, что свою речь новоиспечённый лидер Незалежной читал по бумажке.

Президент Украины Владимир Зеленский уверенно держался на публике во время церемонии инаугурации и смог справиться с волнением. Такое мнение Лайфу высказала физиогномист, специалист по распознаванию лжи Светлана Филатова.

— Держится очень хорошо, мне нравится. Когда идёт очень активно, активный ход — это очень хороший признак. Единственное, когда он там в начале кому-то по руке хлопнул и когда отошёл, он немножечко локоточком отодвинулся и поправил пиджак. Локтём отодвигание — это отодвигание какого-то не очень приятного момента. С другой стороны, можно это счесть как волнение. Но он быстренько поправился и пошёл дальше. Очень активно идёт, хорошо, что он кивает охранникам — признак дружелюбия, вежливости, несмотря на то что это охранник, это очень хорошо, — отметила Филатова.

Однако она сумела разглядеть и немного негативный момент. Филатову смутил факт того, что свою речь в Раде Зеленский читал по бумажке, вопреки его огромному опыту публичных выступлений. По её мнению, это должно было быть от души и своего рода экспромтом.

— Возможно, это из-за волнения. У него большой опыт таких выступлений, и он очень остроумный человек, но, видимо, чтобы не забыть нужные слова, сказать в нужной формулировке, он себе приготовил такую небольшую шпаргалку. В целом мне понравилось, претензий особых нет, — подчеркнула физиогномист.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины. На новом посту он уже успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству страны.