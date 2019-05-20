Эйфелеву башню эвакуировали из-за пытавшегося забраться на неё "человека-паука"

В Париже посетителей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за неизвестного мужчины, который пытается взобраться на самую узнаваемую архитектурную достопримечательность французской столицы.
— Был обнаружен альпинист. Это обычная процедура. Мы должны предотвратить продолжение его восхождения, мы эвакуировали посетителей, — цитирует агентство France Presse слова источника.
Un homme aperçu escaladant la tour Eiffel, le monument évacué pic.twitter.com/JXRg0cwIls— BFM Paris (@BFMParis) 20 мая 2019 г.
Как сообщается, у Эйфелевой башни дежурят машины скорой помощи и правоохранители. Квартал, где находится башня, оцеплен. Мотивы неизвестного не называются.
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