Эйфелеву башню эвакуировали из-за пытавшегося забраться на неё "человека-паука"

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Эйфелеву башню эвакуировали из-за пытавшегося забраться на неё "человека-паука"

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Фото: © Twitter/simplyirfan

В Париже посетителей эвакуировали с Эйфелевой башни из-за неизвестного мужчины, который пытается взобраться на самую узнаваемую архитектурную достопримечательность французской столицы.

Был обнаружен альпинист. Это обычная процедура. Мы должны предотвратить продолжение его восхождения, мы эвакуировали посетителей, — цитирует агентство France Presse слова источника.

Как сообщается, у Эйфелевой башни дежурят машины скорой помощи и правоохранители. Квартал, где находится башня, оцеплен. Мотивы неизвестного не называются.

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