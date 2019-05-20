Защитник ФК "Краснодар": постараемся сделать всё, чтобы занять второе место

Он также назвал завершающийся сезон историческим для "быков", которые уже попали в Лигу чемпионов.

Защитник футбольного клуба "Краснодар" Урош Спаич в интервью News.ru заявил, что команда постарается сделать всё возможное для того, чтобы занять по итогам чемпионата России второе место.

— Мы постараемся сделать всё, что от нас зависит. Последняя встреча чемпионата России пройдёт в родных стенах. Знаем уже, что ожидается аншлаг — болельщики раскупили все билеты. "Краснодар" просто обязан добиться на своей арене положительного результата, показать хороший футбол, — отметил Спаич.

Футболист подчеркнул, что лишь после этого "Краснодар" будет следить за тем, как свой матч сыграл московский "Локомотив", который ныне находится на второй строчке. Отметим, что именно первые два места обеспечивают попадание в групповой этап главного клубного турнира Европы, а команда, ставшая третьей, отправляется в квалификационный раунд.

Уходящий сезон для "Краснодара" Спаич назвал историческим, и в любом случае у команды будет много времени на то, чтобы подготовиться к старту в Еврокубках.

Отметим, что в минувшие выходные "быки" обеспечили себе попадание в Лигу чемпионов после победы над тульским "Арсеналом" — 3:0. Команда Мурада Мусаева расположилась на третьем месте и сохраняет шансы обогнать "Локомотив", который находится на втором месте.