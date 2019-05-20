В Петербурге таксист вымогал у инвалида деньги за объезд перекрытой дороги

Водитель остановился и потребовал, чтобы Виктория и Анастасия или вышли из машины, или же оплатили двойную стоимость поездки.

В Санкт-Петербурге таксист вымогал у девушки-инвалида и её сестры деньги, требуя двойную оплату за объезд перекрытой дороги, сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

19 мая Виктория и Анастасия вызвали машину такси через приложение — им нужно было добраться от Васильевского острова до Спасской. Из-за проведения в Северной столице марафона часть города была перекрыта.

Водитель такси остановился у Тучкова моста и заявил, что или пассажирки идут пешком, или оплачивают двойную стоимость за объезд перекрытых улиц. Девушки, которые не взяли с собой инвалидную коляску, обратились в службу поддержки. Им удалось настоять на своём, и в итоге они заплатили заявленную изначально сумму.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге водитель "Яндекс.Такси" сбил коляску с ребёнком.