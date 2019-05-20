Главная сваха России предложила ввести пошлину в 300 тысяч рублей за развод

По её мнению, молодые ещё несколько раз подумают, прежде чем жениться ради пышного застолья.

Большого количества разводов среди молодёжи можно избежать несколькими способами. Такое мнение в беседе с "360" высказала народная сваха России Роза Сябитова.

Она рассказала, что подобная проблема была свойственна и старшему поколению, люди которого также далеко не всегда задумывались о последствиях возможного скорого развода.

По её мнению, современные родители должны формировать у детей ответственность за семью и понимание, что свадьба не просто гулянка, а нечто большее. Кроме того, с детьми нужно делиться полезными советами и опытом. Также она предложила три метода борьбы с частыми разводами: карательный, информационный и поощрительный.

В качестве карательного она предложила ввести большие (300–400 тысяч рублей) пошлины за развод, информационная включает в себя беседы с родителями, а поощрительная, по её словам, должна идти от государства и представлять из себя материнский капитал и другую помощь молодым семьям.

Также Сябитова заявила, что негативно относится к гражданским бракам.

Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что в современной России молодые пары женятся ради свадебного торжества и не берут на себя ответственность за скорый развод.