Главная сваха России предложила ввести пошлину в 300 тысяч рублей за развод

Большого количества разводов среди молодёжи можно избежать несколькими способами. Такое мнение в беседе с "360" высказала народная сваха России Роза Сябитова.
Она рассказала, что подобная проблема была свойственна и старшему поколению, люди которого также далеко не всегда задумывались о последствиях возможного скорого развода.
По её мнению, современные родители должны формировать у детей ответственность за семью и понимание, что свадьба не просто гулянка, а нечто большее. Кроме того, с детьми нужно делиться полезными советами и опытом. Также она предложила три метода борьбы с частыми разводами: карательный, информационный и поощрительный.
В качестве карательного она предложила ввести большие (300–400 тысяч рублей) пошлины за развод, информационная включает в себя беседы с родителями, а поощрительная, по её словам, должна идти от государства и представлять из себя материнский капитал и другую помощь молодым семьям.
Также Сябитова заявила, что негативно относится к гражданским бракам.
Ранее председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что в современной России молодые пары женятся ради свадебного торжества и не берут на себя ответственность за скорый развод.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени