Прилепин избил поэта на фестивале во Владивостоке

Однако тот заверил, что не стоит переживать, так как у писателя "нежные, почти женские руки".

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова на литературном фестивале во Владивостоке, сообщает PortoFranko.

Как уточняется, поводом для разборок стал пост Голикова в соцсети "Фейсбук", в котором поэт оскорбил писателя, разместив его фотографии "с надписью сомнительного содержания".

По словам очевидцев, в процессе драки Прилепин говорил, что не позволит оскорблять свою фамилию.

Голиков уточнил, что за него переживать не стоит: у Прилепина "нежные, почти женские руки".

Фестиваль "Литература Тихоокеанской России" проходил во Владивостоке с 16 по 18 мая.

Напомним, согласно опросам ВЦИОМа, Захар Прилепин стал одним из самых популярных среди россиян писателей по итогам 2018 года.