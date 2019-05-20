Актёр рассказал, как озвучивали "Игру престолов" в России

Генеральный директор студии "Новамедиа" Кирилл Туранский рассказал, как происходила озвучка восьмого сезона сериала "Игра престолов" в России и как актёры отбивались от требовавших спойлеров друзей.

— HBO для этого сезона ужесточили политику конфиденциальности, материалы для этого сезона приходили всего лишь чуть больше чем за сутки до эфира. За сутки сделать дубляж невозможно, а вот качественное многоголосое озвучение — вполне реально, если отработаны технологии, — рассказал Кирилл Туранский в разговоре с НСН.

По словам Туранского, видеозаписи присылали с водяными знаками, а доступ к материалам был лишь у тех, кто непосредственно участвовал в процессе озвучивания. Специалист подчеркнул, что актёры видели только свои партии.

Владимир Антипов, который озвучивал сразу трёх героев, уточнил, что немного изменял звучание голоса, выделяя персонажей, чтобы зрителям было комфортнее смотреть сериал.

— Было несколько диалогов между персонажами, которых озвучиваю я, и здесь как раз особенно важно голосом и интонацией отделить персонажей друг от друга, чтобы зритель понимал происходящее и русская речь не превращалась в монотонное чтение текста, — пояснил специалист.

Антипов отметил, что даже при желании не смог бы кому-то наспойлерить о происходящем в сериале до официального выхода серии, так как подписал соглашение о неразглашении, не понимал контекста и ранее не смотрел "Игру престолов".

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