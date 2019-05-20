На озере в Финляндии перевернулась лодка с россиянами

В Финляндии на озере Пюхяярви в общине Китеэ перевернулась лодка, в которой находилось три гражданина России, один из них погиб. Об этом сообщает финская полиция.

Отмечается, что два других пострадавших в результате ЧП россиянина сумели самостоятельно доплыть до берега, а тело 58-летнего мужчины спасатели обнаружили позже без признаков жизни.

В Посольстве РФ в Финляндии ТАСС подтвердили данную информацию. Причины трагедии выясняются.