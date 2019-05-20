На озере в Финляндии перевернулась лодка с россиянами

В Финляндии на озере Пюхяярви в общине Китеэ перевернулась лодка, в которой находилось три гражданина России, один из них погиб. Об этом сообщает финская полиция.
Отмечается, что два других пострадавших в результате ЧП россиянина сумели самостоятельно доплыть до берега, а тело 58-летнего мужчины спасатели обнаружили позже без признаков жизни.
В Посольстве РФ в Финляндии ТАСС подтвердили данную информацию. Причины трагедии выясняются.
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