Кадыров заявил, что разочаровался в Зеленском после его слов о возвращении Крыма

По мнению политика, новому украинскому лидеру и его преемникам нужно запомнить, что полуостров был, есть и будет составной частью России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что разочаровался в новом президенте Украины Владимире Зеленском после его слов о планах по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— Я был о вас совсем иного мнения. Думал, что успешный, опытный и известный шоумен станет мудрым и трезвомыслящим политиком, а вы сразу позарились на чужое. Так добрые соседи не поступают! Вынужден разочароваться в вас. А так не хотелось в первый же день! — написал Кадыров.

По мнению главы Чеченской Республики, Зеленскому и его преемникам нужно запомнить, что Крым был, есть и будет составной частью России. Кадыров также порекомендовал новому украинскому лидеру читать и изучать историю, чтобы избавиться от несбыточных надежд.

Он также отметил, что, скорее всего, инаугурационную речь "писали за океаном", иначе в первый же день он не стал бы делать "воинственные заявления", угрожая "захватить территорию соседнего государства".

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский, который сегодня вступил в должность президента Украины, пообещал, что страна "вернёт себе Крым". В Госдуме слова Зеленского назвали "заунывной Петиной песней".

В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что вопрос о принадлежности полуострова Крым не стоит, поскольку данная территория входит в состав России.