Эксперты призвали россиян не паниковать из-за ограничений в отношении Huawei

Эксперты призвали россиян не паниковать из-за возможной приостановки сотрудничества Google и Huawei, в частности, прекращения обновлений операционной системы Android на китайских смартфонах, так как последствия такого развития ситуации пока неясны.

— Кажется, что должен будет найтись компромиссный вариант, позволяющий использовать Android на устройствах Huawei, — заявил РИА "Новости" глава компании "Связной — Евросеть" Александр Малис, отметив, что пока рано говорить о том, что будет происходить дальше.

Руководитель по стратегическим коммуникациям Hi-Tech Mail.ru Антон Спиридонов считает, что для Huawei отказ Google от сотрудничества обернётся проблемой. Он подчеркнул, что власти КНР могут сформировать пакет ответных заградительных мер в отношении американских компаний, в том числе Apple и Tesla. По мнению Спиридонова, паниковать пока рано, так как в результате все ограничения могут быть сняты на принципах взаимности.

Напомним, Министерство торговли США заявило о намерении внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за деятельность, противоречащую американским внешнеполитическим интересам и нацбезопасности. В компании раскритиковали решение властей США, назвав "необоснованным".

19 мая агентство Reuters сообщило о решении Google приостановить сотрудничество с Huawei. Позднее стало известно, что смартфоны китайской компании больше не получат обновления операционной системы Android. В Huawei заявили, что все вышедшие и продающиеся смартфоны компании продолжат работать.