Суд признал учительницу виновной в экстремизме из-за ссоры с мамой ученика

Учительницу русского языка и литературы из посёлка Ояш Новосибирской области Наталью Оганисян признали виновной в экстремизме за оскорбление матери одного из учеников, сообщает "Новосибирск онлайн".

Педагогу удалось избежать реального срока из-за частичного смягчения статьи 282 Уголовного кодекса РФ — уголовное преследование в отношении Оганисян было полностью прекращено.

— Значит, первая часть — меня всё-таки признали виновной, с чем я совершенно не согласна и написала заявление, что я буду подавать апелляцию, — сказала Оганисян.

Педагог уточнила, что будет оспаривать решение суда, так как было много "нарушений".

Ранее Лайф сообщал, что поводом для судебного разбирательства стало слово "хамка", которое Оганисян произнесла во время родительского собрания в адрес мамы одного из учеников — гражданки Узбекистана.