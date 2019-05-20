В Польше женщина родила шестерых близнецов впервые в истории страны

Читайте также

В Польше женщина родила шестерых близнецов впервые в истории страны

876

Фото: © Pixabay

Жительница польского Кракова впервые в истории страны родила сразу шесть близнецов. Об этом сообщает телеканал TVN24.

Сейчас четыре девочки и два мальчика помещены в инкубаторы. Вес каждого составляет около одного килограмма. Мама детишек находится в хорошем состоянии.

Любопытно, но врачи Университетской больницы Кракова готовились к рождению только пятерых детей, однако на свет появился ещё один. Сейчас приезда близняшек домой ждёт их двухлетний брат.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×