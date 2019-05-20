Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Генеральное консульство России в Хургаде рекомендует воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort. Соответствующее сообщение дипломатическое представительство разместило в социальной сети Facebook.
Данное предупреждение было размещено консульством в связи со случаями отравления российских граждан и смерти ребёнка.
— Мы пока не знаем, какова точная причина отравления. По словам человека, который был с матерью ребёнка, симптомы острого отравления были у всей семьи, — заявил генеральный консул Джашмед Болтаев, передаёт ТАСС.
По его словам, 17 мая семья обратилась за помощью к администрации отеля. Однако, несмотря на оказанную медиками помощь, ребёнок скончался.
Болтаев добавил, что информация по данному делу проверяется, а в официальные органы власти были направлены запросы для прояснения обстоятельств происшествия. Также дело рассматривается в прокуратуре провинции Красного моря.
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