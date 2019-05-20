Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

Ранее в египетском Aladdin Beach Resort было зафиксировано острое отравление у группы туристов, один ребёнок скончался.

Генеральное консульство России в Хургаде рекомендует воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort. Соответствующее сообщение дипломатическое представительство разместило в социальной сети Facebook.

Данное предупреждение было размещено консульством в связи со случаями отравления российских граждан и смерти ребёнка.

— Мы пока не знаем, какова точная причина отравления. По словам человека, который был с матерью ребёнка, симптомы острого отравления были у всей семьи, — заявил генеральный консул Джашмед Болтаев, передаёт ТАСС.

По его словам, 17 мая семья обратилась за помощью к администрации отеля. Однако, несмотря на оказанную медиками помощь, ребёнок скончался.

Болтаев добавил, что информация по данному делу проверяется, а в официальные органы власти были направлены запросы для прояснения обстоятельств происшествия. Также дело рассматривается в прокуратуре провинции Красного моря.