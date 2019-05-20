В отношении замглавы Минсельхоза Кубани завели дело из-за взятки в 4 миллиона

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Краснодарского края и начальника управления ведомства, которых подозревают в получении взятки размером в четыре миллиона рублей. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, будучи председателем конкурсной комиссии по отбору участников программы по развитию сельского хозяйства, он получил взятку за содействие в получении соответствующей субсидии. При этом передана она была чиновнику через начальника управления ведомства.

Следователи в ближайшее время намерены ходатайствовать об аресте чиновников.