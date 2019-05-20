Эквадор передал США оставленные в посольстве вещи и документы Ассанжа

Власти Эквадора передали представителям Соединённых Штатов личные вещи и документы Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне, когда был арестован британской полицией. Об этом сообщается в твиттере основанной австралийцем организации WikiLeaks.

В организации подчеркнули, что ни самому Ассанжу, ни его адвокатам, ни представителям ООН не разрешили присутствовать при "нелегальной выемке его имущества".

Как отмечается, с момента ареста основателя WikiLeaks в апреле 2019 года его адвокаты и консул Австралии отсылали запросы в Посольство Эквадора с требованием вернуть принадлежащие Ассанжу вещи, однако все они были оставлены без ответа.

Press release: Ecuador hands over Assange's entire legal defense, manuscripts, to US prosecutorshttps://t.co/oEoe6g9xV9 pic.twitter.com/Fvdv8iWK0H — WikiLeaks (@wikileaks) 20 мая 2019 г.

Также сегодня Прокуратура Швеции запросила суд выдать ордер на арест Джулиана Ассанжа, которого подозревают в преступлениях на сексуальной почве.

Как ранее писал Лайф, 11 апреля власти Эквадора лишили Ассанжа убежища в своём посольстве в Лондоне, после чего его арестовала британская полиция. Джулиан Ассанж скрывался в здании Посольства Эквадора в Великобритании с 2012 года. Об убежище основатель WikiLeaks попросил, опасаясь экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.