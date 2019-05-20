Восьмилетний мальчик пропал в Калуге

Полиция Калуги разыскивает восьмилетнего мальчика, который в понедельник, 20 мая, утром вышел из дома в школу и пропал. Об этом сообщается на официальном сайте СУ СКР по Калужской области.
По заявлению родителей мальчика, они пытались найти ребёнка самостоятельно, обзванивали друзей и знакомых. Однако поиски результатов не принесли, после чего они обратились в отделение полиции.
На место происшествия выехали криминалисты и следователи. В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента, проводятся поисковые операции при участии волонтёров.
Ранее Лайф писал, что в Забайкалье пропавший десятилетний школьник двое суток играл с приятелем в компьютерные игры.
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