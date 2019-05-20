СК проверяет инцидент с учеником, пытавшимся сбежать из школы через окно

Следственный отдел Ворошиловского района Ростова-на-Дону проверяет информацию о том, что пятиклассник едва не сорвался с высоты второго этажа, пытаясь сбежать из школы. Об этом сообщается на сайте областного СУ СК РФ.
Как писал Лайф, мальчик повис на карнизе, после чего к нему подбежали одноклассники. Они держали школьника до тех пор, пока одна из учительниц не затащила его обратно в здание.
В сообщении ведомства приводится информация о том, что инцидент произошёл 6 мая и о нём умолчало руководство учебного заведения.
Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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