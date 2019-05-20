В Москве арестовали начальника отдела полиции подмосковного Чехова

В Москве суд арестовал начальника Столбовского отдела полиции города Чехова Московской области по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает столичное ГСУ СКР.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год он вместе со своим знакомым под разными предлогами получил шесть миллионов рублей от двух граждан, которым пообещал повлиять на решения "по фактам возможных противоправных действий при получении страховых выплат".

16 мая текущего года обвиняемые назначили потерпевшим встречу, чтобы получить оставшуюся часть суммы, где и были задержаны с поличным. Расследование уголовного дела продолжается.