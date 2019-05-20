Глава Минобороны Украины "взорвал" Кремль с помощью фотошопа

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал в "" фотографию, на которой позирует на фоне "взорванных" кремлёвских башен.
Позже снимок был удалён и остался только пост, в котором Полторак поблагодарил украинцев за "поддержку и тёплые слова".
— Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору, — написал он.
Напомним, ранее Полторак подал в отставку.
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