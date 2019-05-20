Глава Минобороны Украины "взорвал" Кремль с помощью фотошопа

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Глава Минобороны Украины "взорвал" Кремль с помощью фотошопа

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Фото: © Facebook / Степан Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак опубликовал в "Фейсбуке" фотографию, на которой позирует на фоне "взорванных" кремлёвских башен.

<p>Фото: © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/generalpoltorak/?__tn__=kC-R&eid=ARALDaC8sWJfIbQDpauji2lKf60CviVHil_QkIoACe6mm3641HOUvQwboqQDVsPHWsufKVGad-N4zBWA&hc_ref=ART9Ae8hZgqSGpIvDSHltZQb9r1KzrhEzCPGP2EN6zhWhcYTv5vZJZG8igIeQTvIK8U&__xts__%5B0%5D=68.ARBbVsFeKHgo8pu2plmhnJ7t_-SRJdW1BBu2nzXtE_jxbivmVI-cVinwF8lGwSYagObH01GlhJdMq9ecdY1UBUH7J24lA_GZnkCN10mYYRg9WW9VznEdki_SIh3kVavqP3UHzL8_Oh5Ce0Mxjon5gS0IN4x3ReJsKIbliQfo_qsxl3lK1vPvTRuPEP4UGP7s7XGVWBr62j2Akma6U4ROADrBSNkDmwuxbkdr8VvHU_uHHdmv-G6kl3vFpn6FZNOVwN_OE5_Z9CRd6RjIJrBi_uaKWtZL71Gqo0oXzm245AVXJKW3DGdge4zzwrYAUTa1_n1OT926fyisMFVlEYCDkA" target="_blank"><strong><ins>Степан Полторак</ins></strong></a></p>

Позже снимок был удалён и остался только пост, в котором Полторак поблагодарил украинцев за "поддержку и тёплые слова".

Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору, — написал он.

Напомним, ранее Полторак подал в отставку.

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