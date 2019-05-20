Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении-2019

Результаты зрительского голосования на Евровидении-2019 были опубликованы на официальном портале музыкального конкурса.
Согласно опубликованным данным, за российского участника Сергея Лазарева, исполнившего песню Scream, наивысший балл отдали телезрители из Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Молдовы, Чехии и Армении.
Также за Лазарева активно голосовали жители Кипра, Черногории, Португалии, Греции, Италии, Сербии, Грузии и Германии.
При этом сами россияне преимущественно отдавали свои голоса за конкурсантов из Азербайджана, Норвегии и Белоруссии.
Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств.
Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев.
После объявления результатов российский исполнитель заявил о предвзятости к РФ, которая сказывается на итогах Евровидения.
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