Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении-2019

Результаты зрительского голосования на Евровидении-2019 были опубликованы на официальном портале музыкального конкурса.

Согласно опубликованным данным, за российского участника Сергея Лазарева, исполнившего песню Scream, наивысший балл отдали телезрители из Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Молдовы, Чехии и Армении.

Также за Лазарева активно голосовали жители Кипра, Черногории, Португалии, Греции, Италии, Сербии, Грузии и Германии.

При этом сами россияне преимущественно отдавали свои голоса за конкурсантов из Азербайджана, Норвегии и Белоруссии.

Напомним, финал Евровидения прошёл 18 мая в Тель-Авиве. За победу в песенном конкурсе боролись представители 26 государств.

Первое место по итогам голосования жюри и зрителей занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, второе — итальянец Mahmood, третье — представитель России Сергей Лазарев.

После объявления результатов российский исполнитель заявил о предвзятости к РФ, которая сказывается на итогах Евровидения.