Россиянин отсудил 95 тысяч рублей за упавший в Байкал смартфон

Житель Ангарска отсудил 95 тысяч рублей у страховой компании "Росгосстрах" за поломку смартфона после падения в Байкал. О произошедшем сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

Как уточняется, мужчина уронил сотовый в августе 2018 года и обратился в страховую компанию за компенсацией, так как при покупке заключал добровольный договор страхования мобильной техники и электроники.

В страховой компании возмещать ущерб отказались, заявив, что телефон сломался из-за падения, а этот фактор не является страховым риском.

Такой ответ жителя Ангарска не удовлетворил, и он обратился в суд.

— Определением суда по делу была назначена техническая судебная экспертиза, по результатам которой установлено, что причиной, повлёкшей выход телефона из строя, является механическое воздействие, а именно: воздействие значительного давления воды, а не падение сотового или попадание в него влаги, как утверждал ответчик, — отметили в сообщении пресс-службы.

По решению суда страховая компания будет вынуждена выплатить мужчине 95 тысяч рублей.

В эту сумму входит страховое возмещение, неустойка, штраф, компенсация морального вреда и судебные расходы.