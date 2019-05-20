В Латвии предложили запретить георгиевские ленты

Члены национального объединения "Всё для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии" предложили запретить на законодательном уровне носить георгиевские ленты на общественных мероприятиях. Об этом сообщило агентство LETA.

Представители партии подали в сейм поправки к закону, предусматривающие такой запрет.

Члены объединения считают, что георгиевская лента стала единым опознавательным знаком для людей, живущих в информационном поле российской пропаганды.

Для того чтобы предлагаемые поправки приобрели статус закона, их в трёх чтениях должен одобрить сейм и после утвердить президент Латвии.

Ранее Лайф сообщал, что одиозный латвийский депутат сожгла платье в цветах георгиевской ленты.