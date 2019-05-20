Путин поздравил баскетбольный клуб ЦСКА с победой в Евролиге

Президент России Владимир Путин поздравил баскетбольный клуб ЦСКА с победой в розыгрыше Евролиги. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— Поздравляю вас и многочисленных преданных болельщиков легендарного баскетбольного клуба ЦСКА с победой и завоеванием почётного титула чемпиона Евролиги, — говорится в послании российского лидера.

Глава государства подчеркнул, что армейцы сумели показать себя волевой и сплочённой командой, которая сумела своим результатом порадовать болельщиков и сделать финал ярким и зрелищным.

— Самые добрые слова — вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху, — добавил российский лидер.

Напомним, минувшим вечером баскетболисты ЦСКА в четвёртый раз в истории стали победителями Евролиги.