Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Власти Израиля и палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, договорились о перемирии на полгода. Об этом сообщает израильская газета The Times of Israel.

Согласно договору, палестинская сторона обещала прекратить военные действия на границе сектора Газа и Израиля, поддерживать буферную зону в 300 метрах от пограничного ограждения и остановить флот, который ранее пытался прорваться через морскую границу с Израилем.

В обмен на это Израиль вновь разрешит палестинцам ловить рыбу на расстоянии до пятнадцати морских миль от побережья, а также позволит ввозить медикаменты и другую гражданскую помощь в сектор Газа и начать переговоры по вопросам электричества и здравоохранения.

Напомним, с конца февраля 2018 года ситуация в регионе обострилась. Израильские военные уже несколько раз бомбили позиции ХАМАС — в Тель-Авиве назвали это ответом на акты агрессии со стороны движения.