Лавров передал Помпео письмо от детей осуждённой в США россиянки Осиповой

Глава МИД РФ выразил тревогу в связи с судьбой россиянки, которая, несмотря на подорванное здоровье, не получает соответствующей медпомощи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с госсекретарём США Майком Помпео 14 мая в Сочи передал ему письмо от детей осуждённой россиянки Богданы Осиповой. Об этом рассказал член президентского совета по правам человека Александр Брод.

Как уточняется, ранее родственники осуждённой в США за похищение собственных детей Богданы Осиповой обратились с просьбой к политикам обсудить её судьбу во время встречи в Сочи.

— Там (в письме. — Прим. Лайфа) дети рассказывали о своей трудной судьбе, что подвергались побоям, издевательствам со стороны отца, что не могли жить вместе с ним, поэтому они проследовали с матерью на территорию Российской Федерации. Вот сейчас уже длительное время разлучены с матерью, тревожатся о её судьбе, просят, чтобы судебное рассмотрение, приговор учитывал эти обстоятельства, — цитирует Брода РИА "Новости".

Он добавил, что сейчас у отца детей новая семья и он едва ли будет уделять им должное внимание, если они будут проживать в США.

Кроме того, член СПЧ отметил, что следствие по факту "шантажировало Осипову тем, что если дети приедут на территорию США, то ей будет установлен меньший срок заключения".

Напомним, у Богданы Осиповой два гражданства — России и США. По мнению американских правоохранителей, женщина незаконно вывезла из США в Россию свою дочь без согласования с её вторым родителем. Второй ребёнок Осиповой родился уже в РФ. В 2014 году годовалая на тот момент дочь была объявлена в розыск.

Российский суд постановил, что дети должны находиться вместе с матерью, и Осипова вернулась в США. Но в конце сентября 2017-го она была задержана. Американский суд не согласился с решением российского суда и постановил, что дети должны были остаться с отцом. Отец на процессе выступил как свидетель обвинения. В настоящий момент дочери Осиповой находятся в Калининграде под опекой тёти.