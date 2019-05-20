Совбез ООН отказался обсуждать вопрос о законе об украинском языке

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Совбез ООН отказался обсуждать вопрос о законе об украинском языке

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СБ ООН. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Панов

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали заседание Совбеза ООН по принятию на Украине закона об исключительности украинского языка, сообщает ТАСС.

При этом за обсуждение этого вопроса выступили Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Четыре государства воздержались. В итоге вопрос не внесли в повестку.

Как сообщал Лайф, заседание было созвано по инициативе РФ.

Напомним, Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля. Документ предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком, который является языком его гражданства. Закон вступает в силу через два месяца.

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