Зеленский выразил надежду на скорую встречу с Трампом

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Зеленский выразил надежду на скорую встречу с Трампом

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Фото: © Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с представителями США передал послание главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает УНИАН.

Как уточняется, он поблагодарил американского лидера за поздравления и выразил надежду на скорую встречу.

Сегодня, 20 мая, в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Киеве, Зеленский официально вступил в должность. Своей первоочередной задачей на посту президента он назвал прекращение огня в Донбассе. Кроме того, украинский лидер призвал США ужесточить санкции в отношении России.

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