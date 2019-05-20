Зеленский выразил надежду на скорую встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе беседы с представителями США передал послание главе Белого дома Дональду Трампу. Об этом сообщает УНИАН.
Как уточняется, он поблагодарил американского лидера за поздравления и выразил надежду на скорую встречу.
Сегодня, 20 мая, в ходе церемонии инаугурации, которая прошла в Киеве, Зеленский официально вступил в должность. Своей первоочередной задачей на посту президента он назвал прекращение огня в Донбассе. Кроме того, украинский лидер призвал США ужесточить санкции в отношении России.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени