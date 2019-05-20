Поверхность Земли впервые сняли в разрешении 4К — видео

Видео поверхности Земли в сверхвысокой чёткости удалось получить благодаря египетскому спутнику EgyptSat-A, созданному отечественной корпорацией "Энергия".
Кадры распространила британская компания Sen, установившая свою систему потоковой передачи видео на спутнике.
По предварительным данным, в настоящий момент аппарат проходит лётные испытания под контролем российских специалистов. После завершения тестирования он будет передан египетской стороне.
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