Небензя отреагировал на блокировку в ООН обсуждения украинского закона о языке

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отреагировал на блокировку обсуждения в Совете Безопасности темы украинского закона о языке.

— Мы глубоко сожалеем, что ряд делегаций всё же пошёл на проявление двойных стандартов при обсуждении украинского вопроса в Совете Безопасности ООН. Нам очевидно, что эта тема для вас неприятна, потому что не позволяет оправдывать ваших подопечных в Киеве, — цитирует Небензю "Интерфакс".

Как сообщал Лайф, заседание было созвано по инициативе РФ. Однако шесть государств — США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия — заблокировали обсуждение этого вопроса в СБ ООН.