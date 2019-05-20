В Калуге нашли пропавшего школьника

Восьмилетнего школьника, пропавшего в Калуге, удалось найти вечером 20 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящий момент следователи беседуют с его родителями и выясняют условия жизни и воспитания, пытаясь определить возможные причины исчезновения мальчика.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информация об обстоятельствах происшествия будет направлена в органы системы профилактики и безнадзорности несовершеннолетних для принятия профилактических мер, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребёнок вышел из дома в школу утром 20 мая и не вернулся.