В Индонезии тигр оторвал голову работнику плантации

После долгих поисков семья мужчины нашла части его тела, находящиеся в нескольких десятках метров друг от друга.

В индонезийской провинции Северная Суматра найдены изуродованные части тела 61-летнего работника плантации. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на слова брата покойного.

Когда мужчина не вернулся с работы, его семья вместе с местными жителями отправилась на поиски.

— После нескольких часов поисков мы наконец нашли его голову возле хижины, — рассказал его родственник. — Примерно в 50 метрах от того места, где была найдена голова, мы обнаружили тело, у которого отсутствовала правая рука.

Начальник полиции заявил об активных поисках тигра и выразил надежду на то, что жертв больше не будет.