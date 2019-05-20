Зеленский подписал свой первый президентский указ

Президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в должность 20 мая, подписал свой первый указ. Документ опубликован на сайте главы государства.

— В соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, принимаю на себя с этого дня полномочия верховного главнокомандующего Вооружённых сил Украины, — говорится в документе.

Напомним, 20 мая в ходе церемонии инаугурации в Киеве, Зеленский официально вступил в должность. Своей первоочередной задачей на посту президента он назвал прекращение огня в Донбассе. Во время выступления он также успел объявить о роспуске Верховной рады, а также предложил уйти в отставку правительству.

Физиогномист, специалист по распознаванию лжи прокомментировала для Лайфа поведение Зеленского на инаугурации.