Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

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Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

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Фото: © РИА "Новости" / Евгений Биятов

19 мая стороны утвердили базовый технический план решения существующих проблем и подробно обсудили детали.

Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти. Об этом рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера, — цитирует Рыбакова агентство БЕЛТА.

Как уточняется, в рамках первого этапа дорожной карты предстоит урегулировать юридическую сторону вопроса — закрепить выполнение принятой стратегии соответствующими документами и договорами. Рыбаков добавил, что на этот процесс стороны выделили неделю, но он уверен, что уложиться в сроки получится.

При этом он отметил, что технически Минск готов восстановить транзит в Европу, но это зависит не только от него, но и от "сопредельных государств".

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. В связи с этим Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.

Как писал Лайф, представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба".

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