Минск и Москва согласовали порядок восстановления транзита нефти

19 мая стороны утвердили базовый технический план решения существующих проблем и подробно обсудили детали.

Представители РФ и Белоруссии в ходе прошедших переговоров полностью согласовали порядок реализации дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти. Об этом рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

— Нет несогласованных вопросов, которые бы нам не позволяли двигаться по этой дорожной карте. Есть нюансы технического характера, — цитирует Рыбакова агентство БЕЛТА.

Как уточняется, в рамках первого этапа дорожной карты предстоит урегулировать юридическую сторону вопроса — закрепить выполнение принятой стратегии соответствующими документами и договорами. Рыбаков добавил, что на этот процесс стороны выделили неделю, но он уверен, что уложиться в сроки получится.

При этом он отметил, что технически Минск готов восстановить транзит в Европу, но это зависит не только от него, но и от "сопредельных государств".

Напомним, в середине апреля в Минске заявили об ухудшении качества российской нефти. В связи с этим Белоруссия ограничила экспорт нефтепродуктов и потребовала компенсацию у российской стороны. Источник загрязнения нефти был найден на участке Самара — Унеча. В "Транснефти" загрязнение нефти назвали умышленным и заявили о готовности возместить ущерб, причинённый экспортёрам.

Как писал Лайф, представители России и Белоруссии согласовали дорожную карту по нормализации поставок нефти после загрязнения нефтепровода "Дружба".