В Китае не смогли посмотреть финал "Игры престолов" из-за торговой войны

Китайская телекоммуникационная компания не показала финальный эпизод сериала, сославшись на проблемы у транслирующей стороны.

Китайская телекомпания Tencent, владеющая правами на показ "Игры престолов", не пустила в эфир заключительную серию шоу в связи с торговым спором между США и КНР. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Последняя серия нашумевшего сериала должна была появиться на видеостриминговой платформе в понедельник утром, однако зрители лишь увидели, что трансляция переносится на неопределённое время из-за проблем с передачей.

Согласно информации издания, фанаты "Игры престолов" потребовали назад деньги, уплаченные за подписку на Tencent Video.

Как сообщил представитель HBO, Китай запретил Tencent транслировать серию "Игры престолов" из-за торговых споров между США и КНР. У HBO не было проблем с исходящими данными, поясняет он.

Представитель Tencent отказался предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

Напомним, торговый вопрос между США и КНР обострился в начале мая, когда Вашингтон в одностороннем порядке решил поднять пошлины на китайские товары до 25%. Некоторое время спустя президент США Дональд Трамп заявил, что это решение может быть отменено. В свою очередь Пекин заявил о введении пошлин на американские товары с 1 июня.