Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям — видео

FLASH INFO - #Paris : L’homme qui menacé de se suicider du haut de la #tourEiffel est actuellement hors de danger. Les pompiers l’ont récupéré. pic.twitter.com/JiqEditClM — FLASH INFO Île-de-France (@flash_info_IDF) May 20, 2019

Французские спасатели сняли с Эйфелевой башни мужчину, угрожавшего покончить с собой. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере Общества эксплуатации Эйфелевой башни.

Как уточняется, в заявлении поблагодарили спасателей и сообщили, что работа достопримечательности была возобновлена.

По данным телеканала BFM, мужчина смог вскарабкаться со второго уровня башни практически до смотровой площадки. На место происшествия прибыли две группы специально обученных полицейских и пожарных.

Переговоры с неизвестным заняли несколько часов, но в конце концов он согласился сдаться.