Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям — видео

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Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям — видео

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Французские спасатели сняли с Эйфелевой башни мужчину, угрожавшего покончить с собой. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере Общества эксплуатации Эйфелевой башни.

Как уточняется, в заявлении поблагодарили спасателей и сообщили, что работа достопримечательности была возобновлена.

По данным телеканала BFM, мужчина смог вскарабкаться со второго уровня башни практически до смотровой площадки. На место происшествия прибыли две группы специально обученных полицейских и пожарных.

Переговоры с неизвестным заняли несколько часов, но в конце концов он согласился сдаться.

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