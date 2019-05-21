Забравшийся на Эйфелеву башню мужчина сдался спасателям — видео

FLASH INFO - #Paris : L’homme qui menacé de se suicider du haut de la #tourEiffel est actuellement hors de danger. Les pompiers l’ont récupéré. pic.twitter.com/JiqEditClM— FLASH INFO Île-de-France (@flash_info_IDF) May 20, 2019
Французские спасатели сняли с Эйфелевой башни мужчину, угрожавшего покончить с собой. Соответствующее заявление было опубликовано в твиттере Общества эксплуатации Эйфелевой башни.
Как уточняется, в заявлении поблагодарили спасателей и сообщили, что работа достопримечательности была возобновлена.
FLASH INFO - #Paris - Voici l’image de l’homme sur la #TourEiffel pic.twitter.com/lXNeHAWjX8— FLASH INFO Île-de-France (@flash_info_IDF) May 20, 2019
По данным телеканала BFM, мужчина смог вскарабкаться со второго уровня башни практически до смотровой площадки. На место происшествия прибыли две группы специально обученных полицейских и пожарных.
Переговоры с неизвестным заняли несколько часов, но в конце концов он согласился сдаться.
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