Гройсман призвал Зеленского "немедленно" внести кандидатуру нового премьера

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который заявил о скорой отставке, призвал президента Незалежной Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера.
— Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового кабмина и работать, — сказал Гройсман в эфире ICTV.
Напомним, после инаугурации Зеленского Гройсман объявил о намерении уйти в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства.
В случае если Верховная рада удовлетворит прошение Гройсмана, в отставку будет отправлено и всё его правительство. К слову, уйти кабмину предложил и сам Зеленский.
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