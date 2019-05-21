Гройсман призвал Зеленского "немедленно" внести кандидатуру нового премьера

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Гройсман призвал Зеленского "немедленно" внести кандидатуру нового премьера

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Фото: © РИА "Новости"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который заявил о скорой отставке, призвал президента Незалежной Владимира Зеленского внести на рассмотрение Верховной рады кандидатуру нового премьера.

Я считаю, что новоизбранный президент должен немедленно внести кандидатуру нового премьер-министра, нового кабмина и работать, — сказал Гройсман в эфире ICTV.

Напомним, после инаугурации Зеленского Гройсман объявил о намерении уйти в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства.

В случае если Верховная рада удовлетворит прошение Гройсмана, в отставку будет отправлено и всё его правительство. К слову, уйти кабмину предложил и сам Зеленский.

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