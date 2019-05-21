Вакарчук назвал условия поддержки политики Зеленского

Музыкант-политик добавил, что в последний раз лично общался с новым президентом Украины два года назад.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, который ранее заявил о намерении участвовать в парламентских выборах, назвал условие, при котором его партия "Голос" поддержит президента Украины Владимира Зеленского.

— Если он будет предлагать позитивные изменения для страны, мы, безусловно, их поддержим. Более того — мы будем выступать за ещё большие изменения, ещё более радикальные изменения, потому что мы уже слишком долго ждали и топтались на месте — 28 лет. Пора уже идти вперёд, скажем так, на полных парусах с большой скоростью, — отметил Вакарчук в эфире радио "Новое время".

Однако он добавил, что его партия "Голос" заставит Зеленского отвечать перед украинцами, если он не будет выполнять свои обещания.

Напомним, ранее лидер группы "Океан Эльзы" объявил о начале политической карьеры и создании партии. Он добавил, что его движение "Голос" примет участие в выборах в Верховную раду.